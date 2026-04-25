Colo Colo visita a U. de Concepción buscando un nuevo envión en la pelea por la Liga

La undécima jornada trae un prometedor duelo que vuelve a tomarse la Liga de Primera, ya que Universidad de Concepción recibe a Colo Colo en el "Ester Roa Rebolledo" a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT) este domingo 26 de abril.

El "Cacique" llega a este encuentro remecido por lo que fue una caída con Palestino que lo dejó cuarto con 18 puntos. Pese a su partido pendiente, está alejado a tres de las 21 unidades que encaraman a Deportes Limache en la cima.

Buscando despejar las dudas de su caída en Macul, los dirigidos por Fernando Ortiz formarán con: Gabriel Maureira; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Alvaro Madrid, Felipe Méndez, Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

En contraste, aunque los anfitriones vengan con una irregularidad que los deja décimos con 14 positivos, lo cierto es que mantienen en la retina aquel último duelo ante el "Cacique" en 2021, cuando un gol de Pablo Solari los mandó a la Liga de Ascenso.

Ahora como campeones, el cuadro "penquista" intentará volver a convertirse en la "bestia negra" de los "albos", al igual que lo hizo entre 2011 y 2014, donde llegó a acumular 8 partidos invicto ante el conjunto santiaguino.

Con arbitraje de José Cabero, todos los detalles de este historiado cruce podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.