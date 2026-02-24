Con Julio Barroso: Everton tendrá dupla técnica interina tras partida de Javier Torrente

El Grupo Pachuca, dueño de Everton, decidió designar como dupla técnica interina a Julio Barroso, jefe de las divisiones menores del club y exjugador de Colo Colo y del elenco ruletero, y Davis González, entrenador de una de las series, tras la salida de Javier Torrente.

Luego de sufrir cuatro derrotas en cuatro partidos de la Liga de Primera y estar último en la tabla, la directiva del cuadro viñamarino decidió, a principios de semana, cesar de sus funciones como entrenador al argentino.

González, quien ya dirigió a Everton en 2024 por un solo partido (victoria de 4-2 sobre Universidad Católica en Santa Laura) será el encargado de firmar la plantilla, mientras que Barroso será el ayudante técnico.

La razón de esta determinación es que Barroso no está aún habilitado para dirigir y sentarse en la banca.