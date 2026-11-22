La Liga de Primera entra en la recta final con el desarrollo de la fecha 29, la penúltima del torneo, que tendrá varios partidos en simultáneo.

El campeón Colo Colo, con su misión resuelta, jugará este sábado ante La Serena en el Monumental.

El domingo, en cambio, la jornada estará cargada con los duelos en paralelo.

En el primer turno, la UC y Huachipato se enfrentarán a la misma hora que Concepción y Universidad de Chile, debido a la disputa de ambos equipos por el cupo "Chile 2" a la Copa Libertadores 2027.

Más tarde, será en turno de los partidos de los clubes que pelean por evitar el descenso, con especial enfoque en el choque de los colistas Unión La Calera y U. de Concepción.

Revisa la agenda de la fecha 29:

Sábado 28 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Colo Colo vs. Deportes La Serena. 20:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 29 de noviembre

Universidad Católica vs. Huachipato. 18:00 horas. Claro Arena

Claro Arena Deportes Concepción vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio "Ester Roa"