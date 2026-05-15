Coquimbo barrió a Audax y se acercó a los puestos de avanzada en la Liga de Primera

Coquimbo Unido llenó de alegría a su público después de imponerse con un contundente 3-0 a Audax Italiano en el "Francisco Sánchez Rumoroso", escalando así hasta el cuarto lugar de la tabla en el inicio de la fecha 12 de la Liga de Primera.

El retorno del certamen tras el paréntesis de lo que fue la Copa de la Liga encontró mejor a un "pirata" que alcanzó el liderato de su grupo en el mencionado torneo. Este impulso le permitió ser mejor que su rival y tomar ventaja con goles de Guido Vadalá (30') y Nicolás Johansen (45+3').

En el complemento, los dirigidos por Hernán Caputto no pararon de festejar y, aunque los tantos de Cristián Zavala (57') y Benjamín Chandía (74') fueron anulados por posición fuera de juego, vino Sebastián Galani (86') para ampliar las cifras sobre el final.

Con este resultado, el "barbón" acecha los puestos de avanzada al ubicarse cuarto con 19 puntos. En tanto, el cuadro de Gustavo Lema quedó en una incómoda decimotercera ubicación con 11 unidades, mirando de reojo la zona de descenso que inaugura La Calera con 10.

Ahora, Coquimbo tendrá que enfocarse en su duelo como local ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores el 19 de mayo, para después visitar a Everton el 22 de dicho mes. En tanto, Audax hará de anfitrión ante Barracas Central por Sudamericana y Cobresal, el 19 y 23 de este mayo.