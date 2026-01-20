Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Coquimbo Unido adelantó el lanzamiento de su nueva camiseta con creativo video

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club pirata apeló a la identidad artística de la ciudad.

Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, mostró a través de redes sociales un adelanto de su nueva camiseta inspirada en la expresión artística coquimbana.

El video publicado por el cuadro pirata no desveló directamente el diseño de la indumentaria, sino que se centra en un artista callejero pintando un mural con el escudo del club, donde el foco estuvo en la identidad que representa.

"La camiseta que nace de la expresión coquimbana que vemos en cada rincón de tierra santa", publicó el equipo aurinegro.

 

