Coquimbo Unido batió a Limache y se metió en la lucha por el título en la Liga de Primera

Coquimbo Unido batió 3-2 a Deportes Limache en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández" por la fecha 14 de la Liga de Primera y arremetió en la tabla de posiciones.

El duelo comenzó parejo, pero los locales se pusieron rápidamente en ventaja gracias a Vicente Álvarez (10'), quien aprovechó un error en la zona defensiva de los "piratas". Sin embargo, minutos después sufrieron la expulsión de Yerko González (21') tras la revisión en el VAR de una fuerte patada.

En los minutos finales de la primera parte, Alfonso Parot (39') intentó cortar un centro raso y terminó anotando un gol en contra, lo que decretó la igualdad de los visitantes antes del descanso.

El segundo tiempo comenzó con todo para el cuadro dirigido por Hernán Caputto, ya que en los primeros minutos Alejandro Camargo (49') los volvió a poner en ventaja. Sin embargo, los "Tomateros" lograron responder rápidamente por medio de Gonzalo Sosa (54'), que volvió a emparejar el marcador.

Pero el delantero argentino Nicolás Johansen (64') puso nuevamente en ventaja a Coquimbo Unido. A partir de ese gol, el equipo local comenzó a dominar el encuentro y lo cerró de buena forma, lo que le permitió escalar en la tabla. En los minutos finales, Benjamín Gazzolo (88') fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Con este resultado, Coquimbo Unido sumó 23 puntos y quedó en el segundo lugar de las tabla de posiciones, mientras que Deportes Limache quedó relegado a la cuarta posición con 21 unidades.

En la última fecha de la primera rueda en la Liga de Primera, los "Piratas" recibirán a O'Higgins el domingo 14 de junio a las 20:00 horas, por su parte los "Tomateros" visitarán a Deportes Concepción el mismo día a las 12:30 horas.