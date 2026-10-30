Coquimbo Unido se acercó la zona de copas y hundió aún más a La Calera en la Liga

Coquimbo Unido venció por 1-0 a Unión La Calera este viernes en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", y se acercó a la zona de copas internacionales en el inicio de la fecha 26 de la Liga de Primera.

El cuadro aurinegro tuvo un inicio complicado en casa, ya que quedó con 10 jugadores en la expulsión de Sebastián Cabrera, por un planchazo a Maximiliano Fernández, una acción que fue revisada en el (21').

Sin embargo, pese a tener un jugador menos, los piratas lograron dañar a los cementeros y celebraron en la segunda parte, con un cabezazo de Luis Riveros, tras un preciso centro desde la derecha de Francisco Salinas (63').

Con el resultado, Coquimbo quedó con 35 puntos en el séptimo puesto, a solo dos de Deportes Limache, que marca el corte en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

La Calera, por su lado, sigue último, en la zona de descenso, con 21 unidades.

En la próxima fecha, Unión La Calera enfrentará a Huachipato en el "Nicolás Chahuán", mientras que Coquimbo Unido visitará a Audax Italiano.