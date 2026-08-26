Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Coquimbo Unido y Universidad Católica juegan por la fecha 19 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Coquimbo Unido y Universidad Católica se ven las caras este miércoles en duelo pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera en un partido que resulta clave para ambos elencos en su afán por mantenerse en la parte alta de la tabla.
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