Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
¿Cuándo se juega la fecha 25 de la Liga de Primera?
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La siguiente jornada del torneo tiene confirmada su programación.
La siguiente jornada del torneo tiene confirmada su programación.
Tras la fecha FIFA y la acción de la fecha 24, la Liga de Primera volverá a tener una pausa en su desarrollo en miras a la jornada 25 del calendario.
La próxima tanda de partidos tendrá lugar el fin de semana del 24 de octubre, debido a la programación de la final de la Copa de la Liga el día 17 y directrices de seguridad por un nuevo aniversario del Estallido Social de 2019.
- Revisa la programación completa de la fecha 25: