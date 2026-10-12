¿Cuándo se juega la fecha 25 de la Liga de Primera?

Tras la fecha FIFA y la acción de la fecha 24, la Liga de Primera volverá a tener una pausa en su desarrollo en miras a la jornada 25 del calendario.

La próxima tanda de partidos tendrá lugar el fin de semana del 24 de octubre, debido a la programación de la final de la Copa de la Liga el día 17 y directrices de seguridad por un nuevo aniversario del Estallido Social de 2019.

- Revisa la programación completa de la fecha 25:

Viernes 23 de octubre

Audax Italiano vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 24 de octubre

Deportes La Serena vs. Deportes Concepción , 12:30 horas. Estadio La Portada

, 12:30 horas. Estadio La Portada O'Higgins vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio El Teniente

Domingo 25 de octubre

Ñublense vs. Coquimbo Unido , 12:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

, 12:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún" Unión La Calera vs. Universidad Católica , 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" Palestino vs. Colo Colo , 17:30 horas. Estadio por confirmar

, 17:30 horas. Estadio por confirmar Universidad de Concepción vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Lunes 26 de octubre