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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

¿Cuándo se juega la fecha 25 de la Liga de Primera?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La siguiente jornada del torneo tiene confirmada su programación.

¿Cuándo se juega la fecha 25 de la Liga de Primera?
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Tras la fecha FIFA y la acción de la fecha 24, la Liga de Primera volverá a tener una pausa en su desarrollo en miras a la jornada 25 del calendario.

La próxima tanda de partidos tendrá lugar el fin de semana del 24 de octubre, debido a la programación de la final de la Copa de la Liga el día 17 y directrices de seguridad por un nuevo aniversario del Estallido Social de 2019.

- Revisa la programación completa de la fecha 25:

Viernes 23 de octubre

  • Audax Italiano vs. Huachipato, 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

Sábado 24 de octubre

  • Deportes La Serena vs. Deportes Concepción, 12:30 horas. Estadio La Portada
  • O'Higgins vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio El Teniente

Domingo 25 de octubre

  • Ñublense vs. Coquimbo Unido, 12:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"
  • Unión La Calera vs. Universidad Católica, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Palestino vs. Colo Colo, 17:30 horas. Estadio por confirmar
  • Universidad de Concepción vs. Deportes Limache, 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Lunes 26 de octubre

  • Universidad de Chile vs. Everton, 20:00 horas. Estadio Nacional

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