Delegación Presidencial no la autorizó: Final de la Copa de la Liga volvió a suspenderse

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció la suspensión de la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins programa para este viernes 16 de octubre.

El ente rector del fútbol señaló que el evento, previsto para celebrarse en el Claro Arena, no fue autorizado por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana por motivos de seguridad "debido a los efectos del frente de mal tiempo y el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes".

Como adelantamos en Cooperativa Deportes, la ANFP también confirmó el pulgar abajo a la alternativa del Estadio Santa Laura, "en atención a observaciones de seguridad levantadas al recinto por la propia Delegación", añadió el comunicado de la ANFP.

"La ANFP lamenta los inconvenientes que esta situación genera a los clubes, a sus hinchas y a todos quienes esperaban vivir esta final. Al mismo tiempo, reitera su compromiso con la seguridad de las personas, especialmente frente a la emergencia que afecta a la comuna y la Región Metropolitana", sumaron desde Quilín ante la tormenta eléctrica e intensas precipitaciones que tienen a la capital con alerta roja.

La reprogramación de la final "se comunicará oportunamente". Respecto a la devolución de entradas, la ANFP llamó a seguir el conducto regular a través del sistema Punto Ticket.

Cabe recordar que la definición entre Coquimbo Unido y O'Higgins ya había sido suspendida por mal tiempo a mediados de julio, cuando un sistema frontal golpeó la zona central del país e impidió el encuentro que originalmente se jugaría en Valparaíso.

Ahora la ANFP deberá buscar un nuevo espacio en el calendario para el encuentro, que además de trofeo otorgará el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027. Preliminarmente se analiza el receso de la fecha FIFA de noviembre como opción.