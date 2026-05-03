¿Cuándo vuelve la Liga de Primera?

Debido al desarrollo de la Copa de la Liga, que este fin de semana disputó su cuarta jornada y está a la espera de que se juegue la quinta fecha, la Liga de Primera entró en un receso que se extenderá hasta mediados de mayo.

Según la programación oficial de la ANFP, el retorno de la Primera División está pactado para el viernes 15 de mayo, día en que se jugará en paralelo con Palestino enfrentando a Deportes La Serena y Coquimbo Unido midiéndose con Audax Italiano.

Posterior a ello, el sábado 16 continuará la acción con O'Higgins haciendo de local frente a Universidad de Concepción a eso de las 17:30 horas. En tanto, Deportes Limache cerrará la jornada en Quillota frente a Universidad Católica a las 20:00.

Finalmente, el grueso de los partidos se disputará el domingo, cerrando así el retorno de la jornada.

Revisa la programación:



Viernes 15 de mayo

Palestino vs. Deportes La Serena . 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

. 20:00 horas. Estadio Santa Laura. Coquimbo Unido vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 16 de mayo

O'Higgins vs. Universidad de Concepción . 17:30 horas. Estadio El Teniente.

. 17:30 horas. Estadio El Teniente. Deportes Limache vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 17 de mayo