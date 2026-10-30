¿Cuándo y dónde ver el clásico universitario 203 entre la UC y U. de Chile?

Universidad Católica y Universidad de Chile protagonizarán este domingo la versión 203 del clásico universitario, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

El partido está programado para las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Claro Arena y será transmitido en TV cable en la señal de TNT Sports Chile, mientras que en streaming se podrá ver en la plataforma HBO Max.

Los azules llegan al partido en un gran momento, ya que llevan dos goleadas consecutivas en el torneo y están, con 48 puntos, al acecho del líder Colo Colo, con la esperanza de mantenerse en la pelea por el título.

Los cruzados, en cambio, están terceros con 43 positivos y llegan golpeados, tras haber perdido el domingo con La Calera y sufrir un empate con Audax Italiano el miércoles.

Para el equipo de Daniel Garnero la victoria es clave para presionar a los azules y reengancharse en la pelea por el cupo Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

Todos los detalles los podrás escuchar el domingo en Cooperativa Deportes y seguir online en Cooperativa.cl.