Delegado por rechazo al duelo entre Huachipato y la U: No están las condiciones de seguridad

La Delegación Presidencial Regional del Biobío confirmó este miércoles el rechazo a la solicitud para realizar el partido entre Huachipato y Universidad de Chile, programado para este domingo a las 12:00 horas en el Estadio CAP de Talcahuano, y argumentó que hay razones de seguridad pública y riesgo crítico por los incendios forestales que han afectado a la zona.

Eduardo Pacheco, delegado presidencial, fue enfático en señalar que la provincia de Concepción se encuentra bajo Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, lo que obliga a priorizar el despliegue policial en las áreas siniestradas y en el control del toque de queda en sectores como Lirquén y Punta de Parra.

"Estamos en un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en la zona de la provincia de Concepción, y eso implica, obviamente, que todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas, incluso dando cobertura también a los toques de queda que se mantienen en el caso de Lirquén y Punta de Parra", explicó.

"Un segundo concepto importante es el informe de Carabineros que ha condicionado diversas medidas; por ejemplo, señalaba que no era posible jugar con público visitante y eso también está dentro de los aspectos a considerar y, también, obviamente, se hacían reducciones de aforo importantes", añadió.

Además, uno de los puntos determinantes para la decisión fue un informe técnico solicitado a la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Según Pacheco, la evaluación de la matriz de interfaz indica que "hoy día es una zona de riesgo toda la zona aledaña al Estadio CAP", debido a la abundancia de vegetación y material combustible en los alrededores.

"Ahora, ese rechazo a la solicitud implica que también se ha entregado toda la articulación necesaria por parte de la Delegación Presidencial para ayudar a los clubes a buscar otro lugar, que se busque otro centro deportivo, otro estadio que reúna las condiciones de seguridad que sabemos que hoy día son muy frágiles y muy complejas siempre en una zona donde tenemos un estado de catástrofe y donde los recursos están, obviamente, entregados al resguardo de las familias y también a la prevención de incendios forestales", complementó.

Se espera que a las 14:00 horas haya una reunión entre la Delegación Presidencial y el club Huachipato analizar opciones de cara a una eventual reprogramación.