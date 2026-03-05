Deportes Concepción buscará salir de la zona de peligro en su choque ante Ñublense en la Liga

Deportes Concepción recibirá a Ñublense este viernes 6 de marzo, a las 20:30 horas (23:30 GMT), en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" por la sexta fecha de la Liga de Primera, en un duelo donde los penquistas pretenden sumar de a tres para escapar de la parte baja de la tabla.

Los "lilas" llegarán al encuentro tras su primer triunfo en el certamen ante el vigente campeón Coquimbo Unido como visitante. El "León de Collao" se encuentra penúltimo en la tabla con cuatro puntos, por lo que intentará salir de la zona de descenso y encadenar su segundo triunfo consecutivo en el torneo.

En tanto, los chillanejos cayeron en su pasado encuentro frente a Universidad Católica por 2-1 y se posicionan en la sexta ubicación con ocho puntos. Los "diablos rojos" buscarán una victoria de visita que los encamine nuevamente y los consolide en la parte alta de la tabla.

El árbitro designado para el partido fue Cristián Garay y en el VAR estarán Reinerio Alvarado junto a Rodrigo Rivera.

Podrás seguir todos los detalles del cotejo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.