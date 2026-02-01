Deportes Concepción se reestrena en la Liga de Primera ante O'Higgins en Rancagua

Después de mucha espera, este lunes en la Región del Biobío estarán atentos a lo que suceda en Rancagua cuando O'Higgins reciba a un Deportes Concepción que hará su reestreno en la Liga de Primera este lunes a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT).

El Estadio El Teniente se convirtió en la nueva sede de este duelo válido por la primera fecha luego de que los incendios azotaran la zona donde el cuadro "lila" figura como anfitrión, por lo que su vuelta tras 17 años será en el mismo recinto que lo vio jugar una recordada final ante Deportes Melipilla en 2024.

Para esta ocasión, Patricio Almendra llega con el plantel más reforzado en el mercado después de sumar 16 nombres entre los que destacan Leonardo Valencia, Aldrix Jara e Ignacio Mesías. Así mismo, el apronte en la Serie Río de La Plata servirá como un antecedente fresco para el técnico.

Por su parte, O'Higgins llega a este partido luego de una gran campaña con Francisco Meneghini y buscará repetir los éxitos con Lucas Bovaglio al mando, quien trajo a siete refuerzos consigo para un equipo que luchará en cuatro frentes este año.

Todos los detalles de este partido podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.