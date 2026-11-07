Deportes Concepción tumbó a Everton y apretó la lucha por entrar a Copa Sudamericana

Deportes Concepción remeció Viña del Mar después de tumbar con un 0-2 a Everton en el Estadio Sausalito por la fecha 27 de la Liga de Primera, resultado que le permitió apretar la lucha en la zona de clasificación para acceder a la fase previa de la Copa Sudamericana 2027.

En una etapa inicial friccionada, donde los dueños de casa intentaron asumir el protagonismo mediante las insinuaciones de Josué Ovalle, la zaga penquista liderada por Fausto Grillo neutralizó con orden los circuitos de ataque viñamarinos para mantener el cero.

La escuadra adiestrada por Fernando Díaz golpeó en el complemento desde el banco de suplentes, abriendo la cuenta con un disparo lejano de Aldrix Jara (72') y luego repitiendo la dosis mediante un intento de Jorge Henríquez (84').

Con este triunfo, Deportes Concepción sumó 38 unidades y se instaló en el séptimo puesto, quedando uno por debajo de entrar a zona de Copa Sudamericana antes de visitar a Huachipato el 22 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Por su parte, el elenco "oro y cielo" llegó a tres partidos sin festejar en el torneo y quedó estancado en el quinto lugar con 40 puntos, por lo que buscará rehabilitarse frente a Coquimbo Unido el 21 de noviembre a las 12:00 (15:00 GMT).