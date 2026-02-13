Deportes La Serena quiere amargar al campeón Coquimbo Unido en el clásico del Norte Chile

Deportes La Serena y Coquimbo Unido se medirán este sábado a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio La Portada, en la edición 129 del clásico del Norte Chico, válido por la tercera fecha de la Liga de Primera, en donde los granates intentarán amargar a los campeones del fútbol chileno.

Los papayeros, dirigidos por Felipe Gutiérrez, quien aprovechar la localía para cosechar su primer triunfo en la temporada y derribar a los piratas, que ganaron los cuatro clásicos regionales que jugaron en 2025 (dos en el torneo y dos en Copa Chile).

En el historia, La Serena sólo ha ganado 32 veces en el clásico, por lo que debe ganar para recortar la diferencia con Coquimbo, dueño del historial con 49 triunfos.

Los pupilos de Hernán Caputto, en cambio, recuperaron confianza tras batir a Palestino la semana pasada y pretende sumar para retomar, como defensor del título, su chapa de candidato al torneo.

El clásico de la "cuarta región" será arbitrado por Cristián Garay, mientras que Rodrigo Carvajal estará a cargo del VAR.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.