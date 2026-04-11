Deportes La Serena reencontró los abrazos con un triunfo ante Everton

Deportes La Serena aprovechó la localía en La Portada para imponerse por 1-0 a Everton de Viña del Mar, en el marco de la novena fecha de la Liga de Primera.

La única cifra del encuentro llegó al minuto 15, con un perfecto tiro libre de Jeisson Vargas que dejó sin opción al arquero Ignacio González.

Los "ruleteros" generaron peligro para poder igualar en los últimos 25 minutos, pero el colombiano Santiago Londoño desperdició tres grandes opciones luego de su ingreso desde la banca.

"Nacho" González evitó la segunda cifra serenense en los últimos minutos del tiempo regular, pero el "Eforé" fue incapaz de romper y acabó con las manos vacías.

De esta manera, La Serena de Felipe Gutiérrez llegó a 12 puntos para ubicarse momentáneamente en el sexto puesto, justamente por encima de Everton (11), y se acercó a los puestos de Copa Sudamericana.

En la próxima jornada, Everton recibirá a Universidad de Chile el sábado 18 de abril a las 17:30 horas. Ese mismo día, pero a las 20:00, La Serena jugará de visita ante Deportes Concepción.