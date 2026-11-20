Con la pelea por el "Chile 2", el descenso y el clásico de Colo Colo y Universidad Católica, La Liga de Primera desrrolla su fecha 28 este fin de semana.

Domingo 22 de noviembre

Huachipato 0-0 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio Huachipato

Colo Colo 3-0 Universidad Católica. Finalizado. Estadio Monumental. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la señal de Cooperativa Deportes

1-0: 15' Maximiliano Romero (CC); 2-0: 48' Maximiliano Romero (CC); 3-0: 89' Maximiliano Romero (CC)

Deportes Limache 1-2 Deportes La Serena. Segundo tiempo. Estadio "Lucio Fariña".

0-1: 46' Diego Rubio (SER); 1-1: 52' Daniel Castro, de penal (LIM); 1-2: 67' Jeisson Vargas (SER)

Viernes 20 de noviembre

Cobresal 3-2 Audax Italiano. Finalizado. Estadio El Cobre

1-0: 4' Felipe Villagrán (CSL); 2-0: 23' Julián Brea (CSL); 2-1: 33' Felipe Salomoni (AUD); 3-1: 63' Steffan Pino (CSL); 3-2: 89' Franco Troyansky, de penal (AUD)

Palestino 0-1 Unión La Calera. Finalizado. Estadio Municipal de La Cisterna.

0-1: 90+1' Matías Campos López (ULC)

Sábado 21 de noviembre

Coquimbo Unido 2-1 Everton. Finalizado. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

0-1: 8' Nicolás Montiel (EVE); 1-1: 10' Luis Riveros (COQ); 2-1: 90+6' Lucas Pratto, de penal (COQ)

O'Higgins 0-1 Universidad de Chile. Finalizado. Estadio El Teniente. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

0-1: 76' Eduardo Vargas (UCH)

Universidad de Concepción 2-3 Ñublense. Finalizado. Estadio "Ester Roa"

0-1: 6' Matías Plaza (ÑUB); 1-1: 13' Cristopher Mesías (UDC); 1-2: 15' Franco Rami (ÑUB); 1-3: 69' Franco Rami (ÑUB); 2-3: 90+2' Antonio Díaz (UDC)