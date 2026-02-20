Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Deportes Limache dará importante incentivo económico a sus jugadores si vencen a la U

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico "tomatero" Víctor Rivero anticipó un duelo exigente ante los azules y aseguró que su equipo buscará imponer su identidad para quedarse con los tres puntos.

Deportes Limache dará importante incentivo económico a sus jugadores si vencen a la U
Deportes Limache ofrecerá un incentivo económico de 10 millones de pesos a repartir entre el plantel si logran imponerse frente a Universidad de Chile este domingo.

De acuerdo a lo que informamos en Cooperativa Deportes, el cuadro de la Región de Valparaíso acordó un importante premio de cara a un duelo que los puede mantener como líderes de la Liga de Primera.

En la antesala del compromiso, el entrenador de los "tomateros", Víctor Rivero se refirió al complejo inicio de temporada que atraviesa el conjunto universitario. "Es un difícil comienzo, en los equipos grandes hay presión y no tienes tiempo", señaló.

Además, el técnico aseguró que su equipo intentará imponer su propuesta. "Nosotros trataremos de llevar al rival donde somos más fuertes y seguir con nuestra identidad futbolística", afirmó.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile y Deportes Limache?

Universitarios y limachinos se enfrentarán este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

Podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

