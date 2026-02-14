Deportes Limache venció a O'Higgins y se tomó la parte alta de la tabla

Deportes Limache venció 2-1 a O'Higgins en el Estadio Bicentanario "Lucio Fariña" por la tercera fecha de la Liga de Primera y quedó como líder transitorio del torneo nacional.

Luego de un leve dominio del elenco rancagüino, a los 14' vino el momento de Deportes Limache. Salida rápida de Deportes Limache con Joaquín Montecinos por la derecha quien con un centro permite que Jean Meneses se eleve y derrote con un ajustado cabezazo la resistencia de Omar Carabalí.

O'Higgins reaccionó rápido cinco minutos después. Una habilitación de Felipe Ogaz a la entrada del área para que Bryan Rabello aparezca a la espalda de Augusto Aguirre, controle de pecho y con un disparo cruzado de zurda anote la paridad para los de Rancagua.

Después del empate, ambos equipos bajaron las pulsaciones y se dedicaron a tener la pelota, pero sin generar ocasiones claras de gol. Solo dos intentos de media distancia para O'Higgins.

La segunda parte vio llegar tempranamente el gol de Limache. Una salida rápida de Alfondo Parot por la izquierda, a los 51', permitió que Marcelo Flores pasara por su espalda para lanzar el centro que Popín Castro conectó para vencer la resistencia de Carabalí.

La victoria permitió a los "tomateros" alcanzar la cima de la tabla de forma momentanea con 7 puntos, mientras que el "Capo de Provincia" perdió el invicto y se quedó en seis unidades en el quinto lugar.

En la próxima fecha, Deportes Limache deberá visitar a Universidad de Chile el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas, mientras que O'Higgins deberá medirse ante Colo Colo el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas.