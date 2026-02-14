Senapred pidió evacuar: Alerta roja en Melipilla por incendio forestal

El Senapred decretó alerta roja en la comuna capitalina de Melipilla y ordenó la evacuación de ciertos sectores por el avance de un incendio forestal.

El siniestro denominado "Las Tinajas" está en combate y ha quemado hasta ahora 13 hectáreas. Debido a su cercanía, se ordenó evacuar preventivamente los sectores Quebrada del Carmen, Alto del Carmen, el poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen.

En el lugar combaten el fuego los cuerpos de Bomberos de Melipilla, Maipú, Puente Alto, La Granja y Peñaflor, junto con cinco brigadas, cuatro técnicos, cuatro aeronaves, una maquinaria pesada y un camión aljibe de Conaf.

Además, la delegada provincial de Talagante, Stephanie Duarte, se encuentra en terreno "coordinando interinstitucionalmente el punto de comando con equipos de emergencia", consignó la institución.

Siniestro en Nueva Imperial

En paralelo, Senapred también decretó alerta roja para la comuna de Nueva Imperial (Región de La Araucanía) por un incendio forestal que se registra en el sector Boroa.

De acuerdo con el Servicio, las llamas han consumido una superficie aproximada de 10 hectáreas cerca de sectores habitados.

El Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial, siete brigadas de Conaf, dos helicópteros, un avión cisterna y maquinaria pesada combaten el siniestro, además de personal de Carabineros.