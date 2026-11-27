Este sábado 28 de noviembre Coquimbo Unido y Deportes Limache abrirán la penúltima fecha de la Liga de Primera, en un partido que además es importante en la pelea por clasificar a torneos internacionales.

Los "piratas", ya con el "Chile 3" de Copa Libertadores asegurado como campeón de la Copa de la Liga, llegan cuartos con 41 puntos, solo uno más que los "tomateros", Everton y Deportes La Serena.

Además de la apretada pelea en la tabla por las ubicaciones de Copa Sudamericana con la presión de Deportes Concepción (39), Palestino (38), Ñublense (38) y Huachipato (37), además entra en juego la incidencia de la Copa Chile.

Si O'Higgins (12°) no llega a la final de aquel torneo, el cupo al partido de definición por el "Chile 4" de Copa Libertadores pasará a definirse por la tabla de la Liga de Primera, ya que el resto de semifinalistas ya están clasificados al máximo torneo continental.

De esta manera, Limache no solo se juega el sostener su posición en miras a la primera clasificación internacional de su corta historia, también pelea la eventual oportunidad de enfrentar al tercero del campeonato por los pasajes a Libertadores.

Sin embargo, al frente tendrán un duro Coquimbo Unido de Hernán Caputto con tres victorias al hilo en el torneo, además del avance a semifinales de la Copa Chile con equipo alternativo en la revancha con Unión La Calera.

En su último partido de la Primera División los aurinegros vencieron 2-1 a Everton.

En contraparte, el Limache de Víctor Rivero cedió terreno con dos derrotas consecutivas; la última en casa por 1-2 ante un rival directo como Deportes La Serena.

La contienda en el "Francisco Sánchez Rumoroso" comenzará a las 18:00 horas con Héctor Jona como árbitro central. Podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl.