Diego Flores será el árbitro del clásico universitario

El árbitro Diego Flores será el encargado de impartir justicia en el clásico que este sábado 25 de abril protagonizarán Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, Flores estará acompañado de Juan Serrano y José Retamal, como primer y segundo asistente, respectivamente.

El cuarto árbitro será Héctor Jona.

Mientras que en el VAR estarán Franco Jiménez y Carlos Venegas.

De acuerdo a lo publicado por La Tercera este mismo miércoles, el jefe de los árbitros, Roberto Tobar diseñó un plan para el partido del fin de semana por lo que ambos están teniendo una preparación especial de cara al clásico universitario, la que incluye la revisión de videos de los equipos con el fin de que puedan estar más concentrados a la hora del enfrentamiento.

Diego Flores, el gendarme custodio de Cathy Barriga

Como dato, Flores es funcionario de Gendarmería de Chile, y se desempeña como cabo segundo de Gendarmería de Chile en la cárcel femenina de San Miguel, el mismo recinto penitenciario en el que la exalcaldesea de Maipú Cathy Barriga fue enviada a prisión preventiva en noviembre de 2024.