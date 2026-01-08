¿Cuándo empieza la Copa de la Liga 2026?

Con la definición de los grupos en el Consejo de Presidentes, también quedó establecida la duración de la nueva Copa de la Liga, que tendrá a los 16 equipos de Primera División en competencia.

El torneo arrancará en el mes de marzo, con un formato de cuatro grupos para luego pasar directamente a semifinales con los punteros de cada zona.

La disputa del certamen se extenderá hasta julio y, como informamos en Cooperativa Deportes, la fecha prevista para la final es el domingo 19 de julio.