El duelo de campeones entre U. de Concepción y Coquimbo Unido tendrá transmisión por TV abierta

Coquimbo Unido comenzará la defensa del título de la Liga de Primera este sábado con el tradicional duelo de campeones ante Universidad de Concepción, campeón del Ascenso en 2025, en un partido que tendrá transmisión este sábado por televisión abierta.

Tras el acuerdo que firmó TNT Sports, Canal 13 transmitirá en vivo este sábado el compromiso, que se jugará en el Estadio de Huachipato en Talcahuano, a partir de las 15:30 horas (19:30 GMT).

El partido entre piratas y penquistas también estará disponible en las plataformas digitales 13.cl, Deportes 13, y la señal 2 de T13 en vivo.

También podrás seguir todos los detalles online, en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.