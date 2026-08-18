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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

El mundialista Juan Lara arbitrará el Superclásico entre la U y Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El colegiado que participó en el VAR de la cita planetaria oficiará su primer duelo entre azules y albos.

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Juan Lara, árbitro que participó en el VAR del Mundial 2026, dirigirá el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, el cual está programado para este domingo a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

Lara, quien estuvo en la cabina de videoarbitraje en la cita planetaria durante 13 partidos, oficiará por primera vez el tradicional duelo entre azules y "albos", que disputarán la edición número 200 del cotejo en el recinto de Ñuñoa.

En la actual temporada de la Liga de Primera, el colegiado impartió justicia en una ocasión para ambos equipos, arbitrándole a Colo Colo en el triunfo 2-0 ante Everton por la segunda fecha, además de dirigir en la victoria por el mismo marcador de Universidad de Chile contra Huachipato en la jornada 17.

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