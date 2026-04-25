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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

"Es un desastre": La RefCam se llenó de críticas tras su debut en el Clásico Universitario

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La calidad de la cámara fue el foco de los cuestionamientos.

 Captura (TNT Sports)
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La RefCam tuvo su debut en las transmisiones del fútbol chileno durante Clásico Universitario, pero la cámara que llevó Diego Flores fue duramente criticada por diversos usuarios en redes sociales debido a la calidad de la imagen y otros factores.

"Es un desastre" y "No se ha visto nada útil" fueron algunas de las frases que usaron para calificar esta nueva implementación que se vio durante la transmisión oficial del encuentro entre la U y la UC.

- Revisa algunos de los comentarios de los hinchas:

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