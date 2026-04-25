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"Es un desastre": La RefCam se llenó de críticas tras su debut en el Clásico Universitario
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La calidad de la cámara fue el foco de los cuestionamientos.
La calidad de la cámara fue el foco de los cuestionamientos.
La RefCam tuvo su debut en las transmisiones del fútbol chileno durante Clásico Universitario, pero la cámara que llevó Diego Flores fue duramente criticada por diversos usuarios en redes sociales debido a la calidad de la imagen y otros factores.
"Es un desastre" y "No se ha visto nada útil" fueron algunas de las frases que usaron para calificar esta nueva implementación que se vio durante la transmisión oficial del encuentro entre la U y la UC.
- Revisa algunos de los comentarios de los hinchas: