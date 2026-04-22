El Presidente José Antonio Kast presentó envió al Congreso su megarreforma económica y la defendió rescatando una frase histórica del expresidente Ricardo Lagos para darle un giro propio: donde Lagos dijo "la tarea número uno es crecer, todo lo demás es música", Kast propuso reemplazarla por "la tarea número uno es generar empleo. El resto es música".

El mandatario afirmó que el Gobierno realizó "estudios serios" para elaborar el proyecto y recogió inquietudes de distintos sectores, que quedaron plasmadas tanto en esta iniciativa como en otras que vendrán.

Desde La Moneda, Kast subrayó que Chile "puede crecer mucho más que el 2% anual" que registra actualmente, y rechazó que el país esté "condenado a tener un 8% de desempleo". A su juicio, el proyecto entrega las fórmulas concretas para crecer y eso se traducirá directamente en más puestos de trabajo.

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