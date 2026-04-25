Kast afirmó que cambios en Junaeb buscan "ordenar la gestión"

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la controversia por el futuro del Programa de Alimentación Escolar durante un diálogo ciudadano realizado en Concepción (Región del Biobío), en el marco de la iniciativa "Presidente Presente".

El Mandatario se reunió con dirigentes y vecinos en la sede de la Corporación Mutual Huáscar, donde estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quienes abordaron las principales preocupaciones regionales: seguridad y costo de la vida.

Consultado por las dudas surgidas tras oficios del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Educación, el Mandatario sostuvo que las medidas apuntan a cambios en la gestión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

"Ha aparecido en estos días todo el tema del recorte, de los decretos, de los oficios, y salió el tema de la Junaeb. Ocupamos la 'bala de plata', que es la posibilidad de que usted puede cambiar a una persona y poner a otra persona sin pasar por el sistema de Alta Dirección Pública, porque no estaba funcionando bien", explicó.

En ese sentido, el Mandatario enfatizó: "Nosotros no tenemos ni una intención de cortarle el alimento a los niños. Yo tengo clarísimo lo importante que es, pero había que hacer un cambio radical en Junaeb. Eso no pasa por cortar la alimentación de los niños, pasa por ordenar la gestión".

Las declaraciones se producen en medio de cuestionamientos sobre eventuales modificaciones al sistema de alimentación estudiantil, tema que ha marcado parte del debate en los últimos días.

Kast descarta utilizar militares para enfrentar delincuencia

En el marco de los diálogos ciudadanos, el Presidente Kast fijó la postura del Gobierno en materia de seguridad y respondió a las inquietudes de dirigentes vecinales que solicitaban presencia de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia.

Ante la consulta directa sobre la implementación de una estrategia de "mano dura", Kast marcó distancia de la propuesta de utilizar contingente militar para el orden público: "Queremos recurrir a las fuerzas policiales cuando corresponda, cuando estén las autorizaciones, pero yo discrepo en el tema de las Fuerzas Armadas en la calle. Porque las Fuerzas Armadas están preparadas para resguardar la soberanía de la patria", enfatizó.

El Mandatario planteó que en "ciertas circunstancias muy especiales, como ocurre por ejemplo aquí en la macrozona sur, hay fuerzas especiales que están colaborando en la seguridad ciudadana, al igual que en la macrozona norte".

"Pero ¿qué le digo yo a un soldado conscripto que entró al servicio militar voluntario y que ahora le voy a decir: 'tome, con este fusil vaya a resguardar el orden público'? ¿Y qué hace él con el fusil? ¿Quién después responde?", cuestionó.

Kast se trasladará mañana a la comuna de Los Álamos, donde encabezará el acto de conmemoración de los dos años del asesinato de tres los carabineros en Cañete.