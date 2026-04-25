Cantante urbano quedó en prisión preventiva por tráfico de drogas

La PDI detuvo a tres sujetos por tráfico de drogas en la comuna de Pudahuel, entre los que se encuentra el cantante urbano de mambo Fabián Riveros, que finalmente fue el único que quedó en prisión preventiva.

El operativo policial se desarrolló en la mentada comuna e incluyó allanamientos en inmuebles que resultaron en la incautación de 130 dosis de clorhidrato de cocaína y cocaína base, además de la decomisación de armamento que, actualmente, está sometido a pericias para determinar si está adaptado para el disparo.

Según la investigación, Riveros y los otros dos sujetos -de nacionalidad colombiana y ecuatoriana- comercializaban drogas en domicilios en Pudahuel y usaban una botillería que fungía como fachada.

"Se ejecutaron órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de la comuna de Pudahuel, logrando la detención de tres sujetos. El imputado Fabián Riveros Monroy (está detenido) por delitos de microtráfico de drogas, tenencia ilegal de arma de fogueo adaptable y tenencia ilegal de municiones", dijo el subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI.

"Respecto de los dos primeros (los sujetos ecuatoriano y colombiano), se decretaron tribunales de baja intensidad y, para el tercero (Riveros), se estableció prisión preventiva por los antecedentes previos que mantenía", los cuales eran tráfico de drogas, robo con fuerza y receptación y hurto simple, entre otros.