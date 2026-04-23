Escolares fueron formalizadas por agredir a compañera en liceo de Lautaro

El Tribunal de Lautaro formalizó a cuatro estudiantes del Liceo Jorge Teillier, luego de que se vieran involucradas en una violenta agresión contra una de sus compañeras de establecimiento.

El hecho, que ocurrió al interior del recinto educativo, cobró notoriedad pública este jueves tras la difusión de registros visuales del incidente donde se ve a las secundarias golpeando fuertemente a la víctima.

De acuerdo a lo informado, el tribunal decretó medidas cautelares de sujeción a la vigilancia del Servicio de Reinserción Social Juvenil y la prohibición de comunicarse y de acercarse a la víctima.

La abogada María Fernanda Fuentes, de la Fiscalía de Lautaro, confirmó que las jóvenes fueron formalizadas por el delito de lesiones menos graves, luego de que propinaran "golpes de puño y golpes de mano abierta en el rostro y en la cabeza de la víctima, quien resultó con lesiones consistentes en aumento de volumen y contusiones craneales".