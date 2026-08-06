Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 18
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
- Actualizada con el triunfo de Palestino ante Coquimbo Unido
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|17
|42
|+20
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|18
|30
|+14
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|17
|30
|+10
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|17
|27
|+1
|Sudamericana
|5
|Everton
|18
|26
|+6
|Sudamericana
|6
|Coquimbo Unido
|17
|25
|+3
|Sudamericana
|7
|Ñublense
|16
|25
|+1
|-
|8
|Huachipato
|17
|24
|-4
|-
|9
|Deportes Concepción
|18
|23
|-3
|-
|10
|
O'Higgins
|17
|23
|-4
|-
|11
|Deportes Limache
|16
|21
|5
|-
|12
|D. La Serena
|18
|20
|-5
|-
|13
|Audax Italiano
|17
|19
|-3
|-
|14
|U. de Concepción
|16
|19
|-15
|-
|15
|Cobresal
|18
|17
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|17
|13
|-18
|Descenso