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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 18

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 18
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

- Actualizada con el triunfo de Palestino ante Coquimbo Unido

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 17 42 +20 Libertadores
2 Universidad Católica 18 30 +14 Libertadores
3 Universidad de Chile 17 30 +10 Duelo Chile 4
4 Palestino 17 27 +1 Sudamericana
5 Everton 
 18 26 +6 Sudamericana
6 Coquimbo Unido  17 25 +3 Sudamericana
7 Ñublense 16 25 +1 -
8 Huachipato 17 24 -4 -
9 Deportes Concepción 18 23 -3 -
10

O'Higgins

 17 23 -4 -
11 Deportes Limache 16 21 5 -
12 D. La Serena  18 20 -5 -
13 Audax Italiano 17 19 -3 -
14 U. de Concepción 16 19 -15 -
15 Cobresal 18 17 -8 Descenso
16 Unión La Calera 17 13 -18 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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