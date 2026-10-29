Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADÍSTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 26
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|25
|55
|+23
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|25
|48
|+25
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|25
|43
|+15
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|25
|39
|+10
|Sudamericana
|5
|Palestino
|25
|38
|+3
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|25
|37
|+9
|Sudamericana
|7
|Huachipato
|25
|35
|-5
|-
|8
|Ñublense
|25
|35
|-8
|-
|9
|Deportes La Serena
|25
|33
|-3
|-
|10
|Coquimbo Unido
|25
|32
|+1
|-
|11
|Deportes Concepción
|25
|32
|-3
|-
|12
|Audax Italiano
|25
|30
|-5
|-
|13
|O'Higgins
|25
|28
|-10
|-
|14
|Cobresal
|25
|26
|-10
|-
|15
|U. de Concepción
|25
|23
|-23
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|25
|21
|-20
|Descenso