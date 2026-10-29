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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[ESTADÍSTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 26

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.

[ESTADÍSTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 26
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Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Colo Colo 25 55 +23 Libertadores
2 Universidad de Chile 25 48 +25 Libertadores
3 Universidad Católica 25 43 +15 Duelo Chile 4
4 Everton 25 39 +10 Sudamericana
5 Palestino 25 38 +3 Sudamericana
6 Deportes Limache 25 37 +9 Sudamericana
7 Huachipato 25 35 -5 -
8 Ñublense 25 35 -8 -
9 Deportes La Serena 25 33 -3 -
10 Coquimbo Unido 25 32 +1 -
11 Deportes Concepción 25 32 -3 -
12 Audax Italiano 25 30 -5 -
13 O'Higgins 25 28 -10 -
14 Cobresal 25 26 -10 -
15 U. de Concepción 25 23 -23 Descenso
16 Unión La Calera 25 21 -20 Descenso
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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