Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADÍSTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 27
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|26
|58
|+28
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|26
|48
|+24
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|26
|46
|+16
|Duelo Chile 4
|4
|Deportes Limache
|26
|40
|+11
|Sudamericana
|5
|Everton
|26
|40
|+10
|Sudamericana
|6
|Palestino
|26
|38
|+3
|Sudamericana
|7
|Huachipato
|26
|36
|-5
|-
|8
|Coquimbo Unido
|26
|35
|+2
|-
|9
|Deportes Concepción
|26
|35
|-2
|-
|10
|Ñublense
|26
|35
|-9
|-
|11
|Deportes La Serena
|26
|34
|-3
|-
|12
|O'Higgins
|26
|31
|-9
|-
|13
|Audax Italiano
|26
|30
|-5
|-
|14
|Cobresal
|26
|27
|-10
|-
|15
|U. de Concepción
|26
|23
|-28
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|25
|21
|-20
|Descenso