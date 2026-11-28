Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[ESTADISTICAS] La tabla de posiciones de la Liga de Primera en la fecha 29
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa las clasificaciones en Cooperativa Deportes.
Revisa en vivo la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo (CAMPEÓN)
|28
|64
|+32
|Libertadores
|2
|U. de Chile
|28
|54
|+26
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|28
|49
|+16
|Duelo Chile 4
|4
|Coquimbo
Unido
|28
|41
|+4
|Sudamericana
|5
|Deportes Limache
|28
|40
|+7
|Sudamericana
|6
|Everton
|28
|40
|+7
|Sudamericana
|7
|Deportes La Serena
|28
|40
|-1
|-
|8
|Deportes Concepción
|28
|39
|0
|-
|9
|Palestino
|28
|38
|0
|-
|10
|Ñublense
|28
|38
|-9
|-
|11
|Huachipato
|28
|37
|-6
|-
|12
|O'Higgins
|28
|31
|-11
|-
|13
|Cobresal
|28
|30
|-9
|-
|14
|Audax Italiano
|28
|30
|-10
|-
|15
|Unión La Calera
|28
|27
|-18
|Descenso
|16
|U. de Concepción
|28
|26
|-28
|Descenso