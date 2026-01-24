Everton anunció a Diéter Villalpando como su nuevo fichaje para la temporada 2026

Everton hizo oficial la llegada del volante mexicano Diéter Villalpando como su nuevo refuerzo y sumó así su sexta incorporación para disputar Primera División, Copa Chile y Copa de la Liga.

El jugador de 34 años llegó al cuadro ruletero desde Juárez de la liga mexicana. También supo vestir las camisetas de Chivas, Pachuca, Necaxa, Atlas, entre otros.

"¡Mucho éxito en el desafío de vestir la camiseta del primer campeón de provincia, Diéter!", comunicó el club.

Con esto, Villalpando se sumó a Vicente Fernández, Cristopher Barrera, Esteban Kirkman, Hugo Magallanes y Braian Martínez como los nuevos fichajes del elenco oro y cielo.