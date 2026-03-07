Everton rescató un dramático triunfo y acabó con el invicto de Limache

Everton de a poco se va reencontrando con las alegrías y este sábado logró un dramático triunfo que lo encaramó en la tabla luego de imponerse por 1-0 en el Sausalito ante Deportes Limache, cortándole el invicto que lo tenía como líder al inicio de la sexta fecha en la Liga de Primera.

El ánimo en los anfitriones no podía ser mejor para este encuentro, ya que sumado a su última victoria como forasteros ante Universidad de Concepción vino la noticia de la resolución del Tribunal de Disciplina que le dio el triunfo por secretaría ante Unión La Calera.

Pese a que los pergaminos anticipaban a los "tomateros" como un rival duro, apenas lograron inquietar en la primera parte con un remate de César Pinares (31') y otra acción que fue invalidada por fuera de juego en los descuentos previos al descanso.

De cara al complemento, los de la Ciudad Jardín comenzaron a asfixiar y luego del aviso de Alan Medina (59') vino la apertura de la cuenta con un centro de Emiliano Ramos que fue capitalizado por Cristian Palacios en el segundo palo (66').

El partido expiraba y Gastón Philippe sancionó penal a favor de Limache. Gonzalo Sosa se paró frente al balón para aguar la fiesta local, pero emergió la figura de Ignacio González (90+6') y contuvo el remate del ariete trasandino.

A la espera de que se oficialicen las unidades del fallo, Everton toma un respiro vital y trepa a la zona media con 9 puntos. Por su parte, el equipo de Víctor Rivero se mantiene en la cima con 11 positivos a merced de lo que haga la UC ante O'Higgins esta jornada.

El próximo desafío para el cuadro ruletero será visitar el Claro Arena para enfrentar a los "Cruzados" el sábado 14 de marzo, mientras que los "tomateros" buscará sacudirse del traspié viajando al norte para medirse ante Cobresal la misma fecha.