Everton volvió al triunfo ante Cobresal y se despegó de la zona baja en la Liga de Primera

Everton volvió al triunfo tras batir 3-1 a Cobresal en el Estadio Sausalito por la fecha 11 de la Liga de Primera y se despegó de la zona baja de la tabla de posiciones, ubicándose en el noveno lugar y al acecho de los puestos de Copa Sudamericana.

Los primeros pasajes del encuentro fueron dominados por los "Ruleteros", que no lograron ser eficaces de cara al arco defendido por Jorge Pinos. Al minuto 12, se vieron sorprendidos con un tanto de cabeza de Steffan Pino, que abrió el marcador y puso en ventaja a los "Mineros".

Tras el gol, el cuadro local fue en busca del empate y lo consiguió mediante un potente remate de fuera del área de Nicolás Baeza, en el minuto 21, que igualó el partido. Minutos después, Cristián "Chorri" Palacios (33') anotó un verdadero golazo, que fue revisado en el VAR, para dar vuelta el marcador y dejar a su equipo en ventaja al término del primer tiempo.

En la segunda parte, el encuentro fue parejo, aunque el conjunto visitante mostró poca respuesta para llegar al empate. Tras una buena presión de Nicolás Montiel, que terminó siendo derribado por Christian Moreno dentro del área, el árbitro Héctor Jona, tras revisar la jugada en el VAR, cobró penal. Alan Medina (78') lo convirtió y sentenció el partido.

Con este resultado, Everton logró escalar hasta el noveno lugar de la tabla con 15 puntos, a solo dos de la zona de copas que cierran Universidad de Chile y Universidad Católica. Por su parte, Cobresal se quedó en el lugar 14 con tan solo 10 unidades y aumentó las dudas sobre la continuidad del técnico Gustavo Huerta.

El siguiente partido de cada equipo será por la Copa de la Liga, donde los "Ruleteros" se medirán como local ante Palestino el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas, por su parte, Cobresal visitará a Ñublense el mismo día a las 20:00 horas.