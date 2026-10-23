Fecha 25: O'Higgins empata ante Cobresal en El Teniente

Con duelos cruciales por la permanencia y la disputa en mira a las copas internacionales, este fin de semana regresa la Liga de Primera con el desarrollo de su fecha 25.

Sábado 24 de octubre



Deportes La Serena 3-1 Deportes Concepción. Finalizado. Estadio La Portada.

1-0: 14' Matías Marin (SER); 1-1: 21' Jorge Henríquez (CON); 2-1: 37' Matías Marin (SER); 3-1: 84' Jeisson Vargas, de penal (SER)

O'Higgins 0-0 Cobresal. Primer tiempo. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 25 de octubre



Ñublense vs. Coquimbo Unido. 1 2:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

2:30 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún". Unión La Calera vs. Universidad Católica. 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Palestino vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio Santa Laura

17:30 horas. Estadio Santa Laura Universidad de Concepción vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Lunes 26 de octubre



Universidad de Chile vs. Everton. 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua

Viernes 23 de octubre



Audax Italiano 1-1 Huachipato. Finalizado. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 25' Maximiliano Rodríguez (HUA); 1-1: 33' Felipe Salomoni (AUD)