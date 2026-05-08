Germán Codina: Debemos avanzar para que garanticemos hinchas locales y visitantes en todos los partidos

A casi dos meses de haber asumido como Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina ya tiene definida una de sus prioridades en materia de orden público y espectáculos masivos: transformar la experiencia en los estadios chilenos y terminar con la exclusión sistemática de las hinchadas visitantes.

En diálogo con La Tercera, la autoridad planteó un diagnóstico crítico sobre el estado actual del balompié nacional: "Sabemos que el fútbol ha sufrido en los últimos años momentos álgidos, complejos, y lo que estoy tratando de hacer es alinear a todos los actores para que compartamos un objetivo común y es el de recuperar el fútbol para las familias", dijo.

Para el delegado, la medida de jugar solo con público local —que se ha vuelto habitual en partidos de alto riesgo— es una solución parche que no aborda el fondo de la violencia.

"Creo que en Chile nos hayamos acostumbrado y se haya normalizado que no exista público de visita lo que hace es esconder un problema y ocultar cualquier discusión para su solución", afirmó la autoridad.

En esa línea, Codina enfatizó que su gestión pondrá sobre la mesa la necesidad de que ambos colores convivan en el tablón: "Es un engaño acostumbrarse a creer que las cosas están bajo control simplemente evitando que concurran los hinchas de visita a un recinto. Lo que tenemos que hacer es reinstalar una cultura del entendimiento, de acercarse, de disfrutar el deporte, de entender que incluso el fútbol muchas veces es un legado intergeneracional".

Consultado sobre plazos concretos para ver estadios con ambas hinchadas de forma regular, el Delegado evitó dar una fecha inmediata, reconociendo que depende de múltiples actores. No obstante, fijó una meta institucional para el mediano plazo.

"Si me preguntas de plazos, a mí me gustaría, por ejemplo, que en el Torneo Nacional del 2027, ya la ANFP adopte algunas medidas, por ejemplo, con relación al Registro Nacional del Hincha, que permitan estandarizar su uso por parte de todos los clubes", explicó.

Para la autoridad regional, la clave reside en la tecnología y el control efectivo: "Que eso entregue las herramientas necesarias para generar controles de acceso efectivos y que no sea burlada la aplicación del código 101 o el 102. Que no haya gente que ingrese a los estadios teniendo prohibición de hacerlo".

Finalmente, Codina hizo un llamado a cambiar la percepción del rival en el deporte rey. "Tenemos que recomponer ese vínculo y también que tú no veas como un enemigo a alguien que tiene una camiseta distinta", cerró.