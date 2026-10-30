Goleada y desahogo albo: Colo Colo volvió al triunfo con una exhibición de Javier Correa

Colo Colo concretó una jornada demoledora gracias a un triunfo de 6-1 sobre Universidad de Concepción en el inicio de la fecha 26 de la Liga de Primera, resultado que significó el primer abrazo albo tras un bache de cuatro partidos sin conocer de victorias en el torneo y les permitió dar un paso más hacia el título número 35.

La piedra angular de la inspirada jornada alba fue el atacante argentino Javier Correa, quien marcó cuatro goles -todos en el primer tiempo- y fue figura estelar en el Estadio Monumental, marcando por primera vez en su carrera un póker. Intratatable en el área.

El "Cacique" inició con todo, pues ganaba 2-0 antes de los 10 minutos gracias a los cabezazos de Alvaro Madrid (6') y Javier Correa (9'), asistidos por Francisco Marchant y Gedeón Díaz, respectivamente.

El "Campanil" trató de adelantar líneas para reaccionar, pero no pudo concretar pese a ganar metros por las bandas en algunas ocasiones aprovechando la velocidad.

A los 20' Osvaldo González sufrió una increíble caída cuando la UdeC iniciaba la salida. Javier Correa fue rápido para llevarse el balón, eludir los desesperados intentos de la defensa por frenarlo y anotar el 3-0.

El "9" volvió a castigar a la visita con un golazo a los 36': Frente al tumulto en el área, y pese al poco ángulo, mandó un globito al segundo palo que dejó parado al arquero Jorge Broun.

Aún quedaba tiempo para otro gol de Correa en el primer tiempo, siendo también un golazo: Dejó en el camino a tres defensores, eludió al portero y anotó con arco abierto para su "póker" y el 5-0.

La UdeC ingresó al segundo tiempo con el inmediato descuento de Jeison Fuentealba mediante un cañonazo a Vozinha (46'). Sin embargo, a los 51' la defensa no se entendió en un córner y dejó pasar el cabezazo de Joaquín Sosa para el 6-1 final.

Además, el cuadro penquista sufrió la expulsión del central Benjamín Sáez, que había reemplazado a Osvaldo González, por un fuerte pisotón a Gedeón Díaz que fue revisado en el VAR.

El cierre del encuentro fue un mero trámite para el equipo de Fernando Ortiz, que buscó un nuevo gol pero jugó con total tranquilidad. Incluso, se dio el lujo de tener el regreso de Claudio Aquino y Joaquín Méndez desde la banca.

Ventaja alba

De esta manera, Colo Colo llegó a 58 puntos, sacándole 10 a una Universidad de Chile que debe enfrentar el clásico con Universidad Católica (43) este domingo 1 de noviembre.

Con la combinación de resultados adecuada, el "Cacique" podría coronarse campeón en la siguiente jornada ante Ñublense (domingo 8 de noviembre, 15:00 horas).

Universidad de Concepción, en cambio, sufrió la peor goleada de su historia, siendo la primera vez que recibe seis goles. También complicó seriamente sus opciones de salvar la categoría al quedarse estancada con 23 unidades, a tres de un Cobresal que puede alejarse si vence a Everton.

Ficha del Colo Colo vs. Universidad de Concepción:

COLO COLO (6): Vozinha; Jonathan Villagra (76' 20. Javier Méndez), Arturo Vidal [C] (62' Cristian Díaz), Joaquín Sosa (62' Diego Ulloa); Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid (67' Claudio Aquino), Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Javier Correa (67' Maximiliano Romero), Gedeón Díaz. DT: Fernando Ortiz

U. DE CONCEPCIÓN (1): Jorge Broun; Moisés González, Osvaldo González [C] (45' Benjamín Sáez), Miguel Barbieri, Antonio Díaz; Facundo Mater (58' Bastián Ubal), Bryan Ogaz (80' Francisco Herrera), Luis Rojas (45' Cristofher Mesías); Harol Salgado, Rogelio Funes Mori (58' Cecilio Waterman), Jeison Fuentealba. DT: Cristian Muñoz

ESTADIO: Monumental, Macul

ARBITRO: Gastón Philippe

PÚBLICO: 31.615 espectadores

GOLES: 1-0: 6' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC); 5-1: 46' Jeison Fuentealba (UDEC); 6-1: 51' Joaquín Sosa (CC)

TARJETAS AMARILLAS: 25' Joaquín Sosa (CC); 33' Arturo Vidal (CC); 40' Antonio Díaz (UDEC)