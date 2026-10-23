Huachipato cosechó un empate ante Audax Italiano y sigue soñando con la zona de copas

Huachipato cosechó un empate 1-1 ante Audax Italiano este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el inicio de la fecha 25 de la Liga de Primera, y mantuvo el sueño en la lucha por clasificar a copas internacionales.

El cuadro dirigido por Jaime García sumó 35 puntos y quedó provisoriamente en el sexto puesto, que da el último cupo a la Copa Sudamericana, aunque debe esperar el resto del desarrollo de la fecha 25.

Audax, en cambio, se mantuvo en el duodécimo puesto, con 29 unidades y un partido pendiente (ante Universidad Católica), y también su posición dependerá de los resultados del fin de semana.

La apertura de la cuenta este viernes fue con un cabezazo de Maximiliano Rodríguez, tras un preciso centro de Maicol León (25').

La respuesta de Audax llegó pasada la media hora, con un zurdazo de Felipe Salomoni tras asistencia de Giovanni Chiaverano (34').

En la fecha 26, Huachipato recibirá a La Serena en Talcahuano, mientras que Audax Italiano visitará a Deportes Limache.