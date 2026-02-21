Huachipato remontó ante Palestino y sumó su tercer triunfo seguido en la Liga

En Talcahuano, por la cuarta fecha de la Liga de Primera, Huachipato remó desde atrás y abrochó una remontada de 2-1 ante Palestino que significó aumentar los abrazos "acereros" y sumar confianza para el cierre de su llave en Fase 2 de Copa Libertadores.

Pese al parejo y trabado primer tiempo, la escuadra "árabe" se las arregló para abrir la cuenta al minuto 18, con un centro de Julián Fernández que terminó en el certero cabezazo de Nelson Da Silva; imposible para el arquero Rodrigo Odriozola.

Los "siderúrgicos" además sufrieron otro golpe antes del descanso, pues el lateral José Castro salió lesionado en camilla, dando paso al ingreso del volante Harold Antiñirre en los 45+1'.

El elenco de Jaime García mejoró en el complemento y llegó al empate en los 62': En el VAR se sancionó mano penal de José Bizama que Cris Martínez cambió por gol.

Huachipato siguió presionando al conjunto de Cristian "La Nona" Muñoz y forzó un gran error en el fondo tetracolor. El arquero Sebastián Pérez falló un pase y le regaló el balón al recién ingresado Lionel Altamirano (81'), quien apuro un fuerte tiro para marcar un golazo desde fuera del área y así sentenciar el marcador.

De esta manera, Huachipato sigue en racha en el torneo luego de sufrir su única derrota hasta el momento en la primera fecha: Sus nueve puntos lo dejaron momentáneamente en la cima, a la espera del resto de partidos.

También servirá de envión anímico para tratar de revertir de local la serie con Carabobo en la Copa Libertadores este martes 24 de febrero (19:00 horas), luego del 1-0 sufrido por los chilenos en Venezuela.

Respecto a Palestino, sigue sin conocer de victorias en la temporada, con apenas dos puntos y necesidad de afianzarse, considerando que se acerca el partido con Universidad de Chile en la fese previa de Copa Sudamericana.