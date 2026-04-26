Huachipato se alejó del liderato con un empate en su visita a Deportes La Serena

En un duelo marcado por las decisiones arbitrales, Deportes La Serena y Huachipato firmaron un amargo 0-0 en el Estadio La Portada durante la fecha 11 en la Liga de Primera.

Pese a que los dueños de casa estuvo cerca de abrir la cuenta, el vertical se los impidió. De ahí en adelante el panorama no cambió hasta que el volante argentino Francis Mac Allister (54') se fue expulsado por tocar el balón con la mano.

Tras esto, los de Jaime García fueron creciendo en protagonismo hasta que en el desenlace consiguieron adelantarse gracias a Kevin Altez (90+8'). Sin embargo, el festejo fue detenido luego de que el árbitro advirtiese en el VAR una posición fuera de juego.

Con esta paridad, Deportes La Serena alcanzó las 14 unidades y se ubicó en la novena posición de la clasificación general. Por su parte, Huachipato sumó 19 puntos y se enredó como sublíder del certamen, a dos de distancia de Deportes Limache y a merced de lo que haga Colo Colo (19) esta tarde contra Universidad de Concepción.

El próximo desafío para los "papayeros" será enfrentar a Universidad de Chile este sábado 2 de mayo por la Copa de la Liga, mientras que el combinado de Talcahuano visitará a Deportes Concepción el lunes 4 por la misma competencia.