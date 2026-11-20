Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Huachipato y D. Concepción empatan por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
Sigue los marcadores en vivo y online por Cooperativa.cl.
Con la pelea por el "Chile 2", el descenso y el clásico de Colo Colo y Universidad Católica, La Liga de Primera desrrolla su fecha 28 este fin de semana.
0-1: 90+1' Matías Campos López (ULC)
0-1: 8' Nicolás Montiel (EVE); 1-1: 10' Luis Riveros (COQ); 2-1: 90+6' Lucas Pratto, de penal (COQ)
0-1: 76' Eduardo Vargas (UCH)
0-1: 6' Matías Plaza (ÑUB); 1-1: 13' Cristopher Mesías (UDC); 1-2: 15' Franco Rami (ÑUB); 1-3: 69' Franco Rami (ÑUB); 2-3: 90+2' Antonio Díaz (UDC)