Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Juan Tagle: El plantel está cerrado, aunque siempre puede surgir alguna opción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dirigente se ve optimista frente a las cuatro competiciones que disputará Universidad Católica este año.

Juan Tagle, presidente de Cruzados, aseguró que no contempla nuevas incorporaciones para Universidad Católica de cara a esta temporada.

"El plantel está cerrado, nosotros no estamos buscando más jugadores", señaló el dirigente a Cooperativa.cl. Sin embargo, dejó la puerta abierta a una futura incorporación. "Siempre puede surgir alguna opción, por si algún jugador se va, pero por el momento no", explicó.

Además, Tagle se refirió a lo que se viene para el cuadro de la franja este año en los torneos que disputará este 2026. "Estamos con expectativas positivas, armamos un plantel competitivo y vamos a pelear los cuatro frentes que tenemos. Hay mucha competencia en el equipo, estamos con mucho optimismo y alegres por estrenar el Claro Arena en Copa Libertadores", comentó.

Los refuerzos del elenco cruzado hasta la fecha son: Justo Giani, Jimmy MartínezBernardo Cerezo, Matías Palavecino y Martín Gómez.

