"Juego brusco grave": La revisión del VAR en la expulsión a Cornejo en duelo de Coquimbo y la UC

La ANFP liberó los audios del VAR correspondientes al duelo entre Universidad Católica y Coquimbo Unido en la cuarta fecha de la Liga de Primera, aclarando las decisiones en dos jugadas importantes del duelo.

Aunque no se publicó la operación del videoarbitraje en el penal contra Fernando Zampedri, que selló el 3-1 para la UC, sí se dio a conocer el diálogo respecto a la expulsión de Juan Cornejo en el conjunto "pirata".

En una jugada disputada entre el lateral y Tomás Asta-Buruaga, Cornejo saltó con el brazo extendido y golpeó al defensor de la franja, lo que terminó con su expulsión por parte del árbitro Franco Jiménez: "Es un juego brusco grave".

"Hay una intensidad alta. Es el codo en la nuca, como relatan en la cancha. Me parece un juego brusco grave. Confirmo la roja al número 16", señalaron los jueces asistentes en video.

La otra jugada analizada fue el gol inicialmente anulado a Fernando Zampedri, pero que el VAR revisó y terminó validando como conquista del delantero de la UC luego de trazar las líneas: "El jugador está habilitado y es gol confirmado".