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La agenda de la fecha 20 de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El duelo estelar de la jornada será la versión número 200 del Superclásico.
El duelo estelar de la jornada será la versión número 200 del Superclásico.
La Liga de Primera 2026 se seguirá desarrollando a partir de este viernes 21 de agosto, cuando se comenzará a disputar la fecha 20, que tendrá como duelo estelar la versión número 200 del Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.
Revisa la programación de la fecha 19: