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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La agenda de la fecha 20 de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo estelar de la jornada será la versión número 200 del Superclásico.

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La Liga de Primera 2026 se seguirá desarrollando a partir de este viernes 21 de agosto, cuando se comenzará a disputar la fecha 20, que tendrá como duelo estelar la versión número 200 del Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

Revisa la programación de la fecha 19:

Viernes 21 de agosto

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 22 de agosto

  • Huachipato vs. Deportes Limache. 17:30 horas. Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica vs. Ñublense. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 23 de agosto

  • Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".
  • Deportes La Serena vs. Cobresal. 12:00 horas. Estadio La Portada.
  • Universidad de Chile vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Nacional.
  • O'Higgins vs. Palestino. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 24 de agosto

  • Everton vs. Universidad de Concepción. 19:30 horas. Estadio Sausalito.

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