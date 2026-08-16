La agenda de la fecha 20 de la Liga de Primera

La Liga de Primera 2026 se seguirá desarrollando a partir de este viernes 21 de agosto, cuando se comenzará a disputar la fecha 20, que tendrá como duelo estelar la versión número 200 del Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

Revisa la programación de la fecha 19:

Viernes 21 de agosto

Audax Italiano vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Sábado 22 de agosto

Huachipato vs. Deportes Limache . 17:30 horas. Estadio Huachipato.

. 17:30 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Ñublense. 20:00 horas. Claro Arena.

Domingo 23 de agosto

Deportes Concepción vs. Coquimbo Unido . 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

. 12:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Deportes La Serena vs. Cobresal . 12:00 horas. Estadio La Portada.

. 12:00 horas. Estadio La Portada. Universidad de Chile vs. Colo Colo . 15:00 horas. Estadio Nacional.

. 15:00 horas. Estadio Nacional. O'Higgins vs. Palestino. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 24 de agosto