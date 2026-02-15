La programación de la cuarta fecha de la Liga de Primera

La Liga de Primera 2026 continuará el próximo fin de semana con la cuarta fecha del certamen, comenzando el viernes 20 de febrero con el duelo entre Unión La Calera y Ñublense, además de Deportes Concepción ante Cobresal.

Universidad Católica tendrá un emocionante duelo ante el vigente campeón Coquimbo Unido, además Universidad de Chile buscará su primer triunfo ante Limache en el cierre de la jornada.

Revisa los duelos de esta fecha:

Viernes 20 de febrero

Unión La Calera vs. Ñublense , 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" Deportes Concepción vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 21 de febrero

Huachipato vs. Palestino , 12:00 horas. Estadio Huachipato

, 12:00 horas. Estadio Huachipato O'Higgins vs. Colo Colo , 18:00 horas. Estadio El Teniente

, 18:00 horas. Estadio El Teniente Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 22 de febrero