Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

La programación de la cuarta fecha de la Liga de Primera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda para los partidos del campeonato chileno.

La Liga de Primera 2026 continuará el próximo fin de semana con la cuarta fecha del certamen, comenzando el viernes 20 de febrero con el duelo entre Unión La Calera y Ñublense, además de Deportes Concepción ante Cobresal.

Universidad Católica tendrá un emocionante duelo ante el vigente campeón Coquimbo Unido, además Universidad de Chile buscará su primer triunfo ante Limache en el cierre de la jornada.

Revisa los duelos de esta fecha:

Viernes 20 de febrero

  • Unión La Calera vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"
  • Deportes Concepción vs. Cobresal, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 21 de febrero

  • Huachipato vs. Palestino, 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • O'Higgins vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio El Teniente
  • Universidad Católica vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Claro Arena

Domingo 22 de febrero

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción, 12:00 horas. Estadio La Portada
  • Audax Italiano vs. Everton, 18:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida
  • Universidad de Chile vs. Deportes Limache, 20:30 horas. Estadio Nacional

