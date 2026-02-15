Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
La programación de la cuarta fecha de la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Revisa la agenda para los partidos del campeonato chileno.
La Liga de Primera 2026 continuará el próximo fin de semana con la cuarta fecha del certamen, comenzando el viernes 20 de febrero con el duelo entre Unión La Calera y Ñublense, además de Deportes Concepción ante Cobresal.
Universidad Católica tendrá un emocionante duelo ante el vigente campeón Coquimbo Unido, además Universidad de Chile buscará su primer triunfo ante Limache en el cierre de la jornada.
Revisa los duelos de esta fecha:
Viernes 20 de febrero
Sábado 21 de febrero
Domingo 22 de febrero